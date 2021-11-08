Более 200 военных медиков продолжают бороться с COVID-19 в Тульской области

Специалисты Минобороны России из состава военно-медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Западного, Южного и Восточного военных округов, Северного флота, Ракетных войск стратегического назначения и ВДВ продолжают оказывать помощь местным жителям в Тульской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Военные медики работают на территории ГУЗ «Щекинская городская больница», Новомосковской городской клинической больницы, Алексинской районной больницы и в других медицинских учреждениях региона. Специалисты работают в приемно-сортировочном, госпитальном, инфекционном, санитарно-эпидемиологическом отделении, а также отделении анестезиологии и реанимации, лаборатории для ПЦР-диагностики и исследования других анализов и проб.

К оказанию помощи всего привлечено более 200 специалистов военно-медицинской службы. В распоряжении военных медиков аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и другое медицинское оснащение, необходимое для лечения широкого спектра патологий.

Прием больных осуществляется с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. В настоящий момент за все время оказания помощи в борьбе коронавирусной инфекцией с июня военные медики выписали из больниц свыше двух тысяч пациентов.