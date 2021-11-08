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Железнодорожники ВВО показали, как взрывают грунт при реконструкции БАМа

Анна Берестовая
04:30 08.11.2021
Военные железнодорожники в ходе реконструкции БАМа начали подрывы грунта в карьерах.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военные железнодорожники Восточного военного округа (ВВО) начали подрывы грунта в карьерах на участках реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Ввиду труднодоступности горных участков местности для специальной бурильной техники и невозможности ее использования на ряде карьеров, военные инженеры применили специальные кумулятивные заряды, образующие в скальной породе аккуратные шурфы глубиной около семи метров.

Далее, уже применяя специальные взрывчатые вещества, военные железнодорожники получают необходимый для строительства насыпей скальный грунт определенных фракций. По мере продвижения строителей, в целях сокращения времени на транспортировку материалов, военные инженеры проводят разведку дополнительных карьеров.

На нескольких участках строительства БАМ военные железнодорожники ВВО выполняют работы по отсыпке насыпей нового железнодорожного пути. Для этого используются особые скальные грунты, предварительно прошедшие ряд проверок в специализированных лабораториях. Все подрывные работы в карьерах производятся со строжайшим соблюдением техники безопасности.

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