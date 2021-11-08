Армия Спецназ ВДВ отработал десантирование беспарашютным способом под Москвой Кира Тило Воины спецназа ВДВ отработали подготовку и вывод разведгрупп воздушным путем и десантирование беспарашютным способом. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Подразделения отдельного гвардейского соединения специального назначения ВДВ отработали под Москвой действия личного состава групп спецназа по их подготовке и выводу воздушным путем в заданный район, с дальнейшим десантированием из вертолета беспарашютным способом. Занятия проводились на специальном высотном тренажере, а также на макете вертолета Ми-8, в полной боевой экипировке с оружием и снаряжением. К беспарашютному десантированию допускается только личный состав, владеющий основами горной подготовки. © Минобороны РФ Перед началом сбора с разведчиками был проведен инструктаж по требованиям безопасности, а также проведен осмотр используемого снаряжения. После чего обучаемые приступили к занятиям. Занятия были организованы на трех учебных местах, где в начале были проверены навыки разведчиков в горной подготовке, после чего прошедшие предыдущий этап допускались ко второму, в ходе которого отрабатывались действия десантника при загрузке в вертолет, размещение личного состава внутри него, а также действия при подготовке и отделении от борта вертолета, как на макете, так и на высотном тренажере. На третьем учебном месте отрабатывались действия групп спецназа после спуска на специальных устройствах, а также эвакуация раненого с помощью каната, с последующей загрузкой его в вертолет. © Минобороны РФ Десантирование беспарашютным способом требует тщательной подготовки и постоянные тренировки и осуществляется с целью быстрого ввода разведгруппы в бой, когда ограниченные площадки приземления, например лес, крыша здания и палуба корабля не позволяют организовать посадку вертолета и, тем самым, увеличивает живучесть всей разведывательной группы, а также сокращает время пребывания разведчиков на точке выброски. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика