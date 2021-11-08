Спецназ ВДВ отработал десантирование беспарашютным способом под Москвой
Воины спецназа ВДВ отработали подготовку и вывод разведгрупп воздушным путем и десантирование беспарашютным способом.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Подразделения отдельного гвардейского соединения специального назначения ВДВ отработали под Москвой действия личного состава групп спецназа по их подготовке и выводу воздушным путем в заданный район, с дальнейшим десантированием из вертолета беспарашютным способом.
Занятия проводились на специальном высотном тренажере, а также на макете вертолета Ми-8, в полной боевой экипировке с оружием и снаряжением. К беспарашютному десантированию допускается только личный состав, владеющий основами горной подготовки.
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