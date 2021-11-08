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Гинцбург рассказал, сколько антител полностью защитят от «дельта»-штамма COVID-19

Анна Берестовая
02:49 08.11.2021
Глава Центра Гамалеи назвал уровень антител, необходимый для полной защиты от «дельта»-штамма COVID-19.
Гинцбург рассказал, сколько антител полностью защитят от «дельта»-штамма COVID-19
© Фото: pixabay
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Для формирования полной защиты от «дельта»-штамма коронавирусной инфекции требуется минимум 300 нейтрализующих единиц антител. Такую цифру озвучил глава НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Узнать данную информацию помогло исследование Центра совместно с департаментом здравоохранения Москвы, в котором учитывались показатели 4000 жителей столицы. В случае же, если в крови выявляется свыше 500 единиц антител к COVID-19, по словам ученого, человек может похвастаться идеальной защитой от заражения коронавирусом.

Специалист добавил, что заболевание, по примерным подсчетам, можно будет одолеть буквально за месяцы, если число привитых граждан резко увеличится. Для этого, по его подсчетам, должен произойти рост количества вакцинированного населения в десять раз.

«Ограничительные меры в отрыве от вакцинации практически бесполезны. Они должны сочетаться с резким увеличением количества привитых», - отметил Гинцбург в интервью изданию «Известия».

Эксперт добавил, что людей, имеющий QR-коды и непривитых следует различать. Тех же, кто имеет показатель антител выше 300, по его мнению, можно почти никаким образом не ограничивать.

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