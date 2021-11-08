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СМИ: аспирант МГУ с девушкой найдены мертвыми в квартире в Москве

Анна Берестовая
23:53 08.11.2021
Пресса сообщила, что в московской квартире были обнаружены тела двух молодых людей.
СМИ: аспирант МГУ с девушкой найдены мертвыми в квартире в Москве
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Пресса сообщила, что аспирант биологического факультета МГУ был обнаружен мертвым в столичной квартире на Большой Академической улице. Вместе с ним, согласно СМИ, было также найдено тело девушки.

До этого в полицию города якобы поступило обращение со стороны отца молодого человека о тревожных сообщениях, поступивших от его ребенка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

В соответствии с информацией полиции, приведенной агентством, юноша 1998 года, уроженец Казани, и девушка 2001 года, уроженка Омска, находились на кровати внутри квартиры жилого дома. Также в помещении будто бы были найдены шприцы и свертки с неизвестным веществом. В настоящее время следователи проводят проверку по факту произошедшего.

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