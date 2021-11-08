Армия Миротворцы РФ выдали крупную партию гуманитарного груза нуждающимся в Карабахе Кира Тило Российские миротворцы совместно с благотворителями выдали крупную партию гуманитарного груза для нуждающихся жителей Нагорного Карабаха. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Военнослужащие российского миротворческого контингента совместно с благотворителями организовали выдачу около двух тонн гуманитарного груза нуждающимся переселенцам и многодетным семьям отдаленного села Хнушинак Нагорного Карабаха. «Сегодня в населенном пункте Хнушинак была проведена гуманитарная акция совместно с ассоциацией благотворительных организаций „Мерси“, в этой акции участвовали все жители, многодетным семьям выдавались хозяйственные наборы, газовые плиты, всем жителям выдавалась обувь и одежда. 10 многодетных семей проживает в данном населенном пункте, школьников с 1 по 4 класс около 60, обувь также была выдана всем учащимся школы Хнушинак», - сказал представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Тусиди. В ходе акции помощь оказана почти одной тысяче жителей села Хнушинак, расположенного вблизи линии разграничения сторон Нагорного Карабаха. «Сегодня была организована очередная совместная акция с российской миротворческой силой. Привезли канцелярские принадлежности для детей с 1 по 4 класс, выдали рюкзаки, тетради, резинки - всего было коло 138 детей. Население села 535 людей, для них также была привезена одежда, обувь. Для многодетных семей и переселенцев привезли хозяйственные принадлежности, порошки, мыло и зубные пасты», - сказала представитель благотворительной организации Алеся Подольская. © Минобороны РФ Ранее самолетом ВТА ВКС России доставили из Москвы в Ереван очередную партию гуманитарного груза для нуждающихся переселенцев и многодетных семей Нагорного Карабаха. Гуманитарная помощь весом 10 тонн была собрана благотворительными организациями и загружена на военный борт на аэродроме «Чкаловский» в Московской области. Далее груз из Еревана был доставлен миротворцами в Нагорный Карабах. © Минобороны РФ В настоящее время специалисты российского центра гуманитарного реагирования выдали около 6,5 тонн груза жителям, школам, детским садам и администрациям в городах и селах Мардакерт, Хнушинак, Храморт, Гиши Нагорного Карарбаха. В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика