Миротворцы РФ выдали крупную партию гуманитарного груза нуждающимся в Карабахе
Военнослужащие российского миротворческого контингента совместно с благотворителями организовали выдачу около двух тонн гуманитарного груза нуждающимся переселенцам и многодетным семьям отдаленного села Хнушинак Нагорного Карабаха.
«Сегодня в населенном пункте Хнушинак была проведена гуманитарная акция совместно с ассоциацией благотворительных организаций „Мерси“, в этой акции участвовали все жители, многодетным семьям выдавались хозяйственные наборы, газовые плиты, всем жителям выдавалась обувь и одежда. 10 многодетных семей проживает в данном населенном пункте, школьников с 1 по 4 класс около 60, обувь также была выдана всем учащимся школы Хнушинак», - сказал представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Тусиди.
В ходе акции помощь оказана почти одной тысяче жителей села Хнушинак, расположенного вблизи линии разграничения сторон Нагорного Карабаха.