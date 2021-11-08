В ЦПВС рассказали о ситуации с беженцами в Сирии

В Сирийской Арабской Республике активизировалась деятельность по переселению беженцев в места постоянного проживания благодаря стабилизации обстановки в подконтрольных правительству районах и восстановлению гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

В САР с начала года было расформировано 26 пунктов временного размещения беженцев, 10 из которых расформированы в период с 1 сентября. Мигранты обеспечены постоянным жильем, а в населенных пунктах работают медицинские и образовательные учреждения.

Однако гуманитарная обстановка на неподконтрольной властям территории Сирии продолжает усугубляться. По-прежнему наиболее тяжелая ситуация складывается в лагере «Эль-Холь» на востоке провинции Хасеке. В российский Центр по примирению враждующих сторон поступает информация о растущей смертности среди беженцев из-за распространения COVID-19, а также отсутствия надлежащей медицинской помощи.

Меры по восстановлению гражданской инфраструктуры и разрушенного в ходе военных действий жилого фонда не предпринимаются «автономной администрацией северо-востока Сирии», поддерживаемой США. В места прежнего проживания в связи с этим не имеют возможности вернуться не менее 150 тысяч человек. Попытки мигрантов покинуть лагеря беженцев пресекаются силовым путем.

ЦПВС призвал самопровозглашенные органы власти на северо-востоке САР возобновить диалог с Дамаском по вопросу оказания помощи мирному населению на подконтрольной им территории.

В Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки со стороны боевиков террористической группировки «Джабхат-Ан-Нусра»* зарегистрировано шесть обстрелов. В провинции Алеппо зафиксировано три обстрела, в Идлибе - три обстрела.

*«Джабхат-Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.