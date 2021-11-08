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Россия подписала контракт на создание тяжелого вертолета вместе с Китаем

Андрей Аркадьев
15:49 08.11.2021
На реализацию проекта потребуется 13 лет, отметил гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: пресс-служба президента РФ
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Россия и Китай заключили контракт на создание тяжелого вертолета, соглашение было подписано 25 июня. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский на встрече в Кремле.

«В 2016 году в ходе вашего визита в Пекин было подписано межправсоглашение. С 2008 года шли интенсивные переговоры, и 25 июня текущего года мы подписали контракт», - сказал он.

По словам гендиректора, российская сторона будет заниматься разработкой таких агрегатов, как трансмиссия, рулевой винт и противообледенительная система. Совместный проект двух стран рассчитан на 13 лет.

Также, по словам Богинского, холдинг с 2021 по 2025 год планирует произвести свыше 1 100 вертолетов.

Межправительственное соглашение о создании перспективного тяжелого вертолета AHL (Advanced Heavy Lift) было подписано компанией «Вертолеты России» и китайской компанией Avicopter (входит в корпорацию Aviation Industry Corporation of China, AVIC) в Пекине в 2016 году.

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