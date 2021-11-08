Осужденный за шпионаж Пол Уилан хотел получить сведения об учащихся ФСБ

Американец Пол Уилан, осужденный за шпионаж против России, мог пытаться получить информацию об абитуриентах, которые учились в одном из заведений ФСБ РФ. Об этом заявил прокурор Сергей Лукоянов в ходе заседания суда.

«Пол Уилан пытался получить сведения об абитуриентах, обучающихся в учебном заведении ФСБ, но был задержан», - цитирует РИА Новости слова прокурора.

Лукоянов не уточнил название и местоположение заведения службы, где Уилан мог вести шпионскую деятельность.

Пол Уилан был задержан в Москве в 2018 году при проведении шпионской акции. По версии следствия, американец пытался получить список сотрудников российских спецслужб. Суд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.