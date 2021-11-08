«Витязи», «Триумфы» и «Панцири»: командующий войсками ЮВО рассказал о новейших видах вооружения в округе

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Основу подготовки составляет практика действий в горной и пустынной местности, сражений на территориях населенных пунктов, применения сил авиации и высокоточного оружия ВВС и ПВО, ракетных соединений, а также флота. В рамках оперативной и боевой подготовки уделяется внимание решению стратегических и оперативных задач формированиями тактического звена.

«Обучаем командиров тактического звена самостоятельности при решении общего замысла боя, способности принимать опережающие нестандартные, неожиданные для противника решения, что позволяет захватить и удерживать инициативу в ходе боестолкновения. А в этом ведь залог победы», - указал Дворников.

Он отметил, что для успешного решения поставленных задач командиры занимаются оттачиванием навыков и приемов ведения боевых действий в процессе учений. Так, к примеру, разрабатываются и совершенствуются способы применения групп тактического воздушного десанта, а также отрабатывается взаимодействие с авиацией с использованием передовых авиационных наводчиков. Значительное внимание отводится противодействию беспилотной авиации.

Командующий войсками ЮВО отметил, что в военном округе по-прежнему активно проводятся учения как в дневное, так и в ночное время суток. Кроме того, в уходящем учебном периоде много времени было уделено двусторонним учениям разного уровня.

«В ходе двусторонних батальонных тактических учений широко применялись высокомобильные мотострелковые подразделения, действующие как на земле на бронетранспортерах и бронеавтомобилях, так и по воздуху на вертолетах армейской авиации... Среди новых элементов боевого порядка активно применялись тактические группы контрснайперской и контрбатарейной борьбы. Сегодня в каждом мотострелковом соединении нашего округа подготовлены высокоманевренные подразделения, в которых автомобильная и бронированная техника оборудована стрелковым оружием повышенной мощности, а также минометами», - описал генерал армии.

Одним из внедренных нестандартных тактических приемов стало использование в боевых порядках контратакующих войск тактических групп прорыва. Благодаря такому нововведению командиры получили возможность нешаблонно применять особенности различных родов войск и их вооружения.

Инженерными войсками в указанный период впервые были применены дистанционные средства разминирования, которые смогли стать сильным оружием против долговременных огневых точек «противника». В рамках совместных учений «Дружба-2021» в Краснодарском крае военным РФ удалось продемонстрировать коллегам из Пакистана способность инженерных подразделений крайне эффективно действовать в штурмовых группах для решения задач захвата.

Большое внимание было уделено тренировкам и учениям моряков Черноморского флота и Каспийской флотилии. В их практику обучения было введено осваивание современных многофункциональных автоматизированных комплексов обработки информации в целях эффективного применения ударного оружия. Кроме того, важное значение имели задачи, выполняемые в дальней морской зоне.