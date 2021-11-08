В Ростове-на-Дону полыхает кровля мебельного цеха

В Ростове-на-Дону загорелась кровля мебельного цеха на площади 300 квадратных метров, идет эвакуация жильцов из соседних домов. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС в своем Telegram-канале.

«Пожар в одноэтажном производственном здании (мебельный цех), горит кровля, по оперативным данным, на площади 300 квадратных метров. Проводится эвакуация жильцов», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что пожару присвоен второй ранг из-за угрозы распространения огня на жилые дома. К тушению огня привлечены почти 30 единиц техники и более 80 человек, передает ведомство.