Создатели боевых ножей рассказали, как они повлияли на устройство двигателей вертолетов

Создатели двигателей ВК-2500 для российских боевых вертолетов применяют при их производстве технологию изгиба лезвия на ножах для спецподразделений. При этом ранее использовалась пайка, но вдохновившись решениями, применяемых в ножах, конструкторы перешли на сварку. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал генеральный директор компании по производству ножей в Казани Евгений Шацилло.

«Мы поняли, что нож не имеет двух одинаковых сечений, также, как и лопатка. Он сначала раскатывается в лопух, потом вырубается окончательный контур. А сварка по определению прочнее, чем пайка, плюс отсутствие коррозии при использовании вертолетов в морском климате. Это наша технология родом из ножей», - объяснил Шацилло.

Смотрите новый выпуск программы «Ножи для спецназа» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы узнаете о ножах, создаваемых для спецназа. Эти лезвия пройдут экстремальные испытания на прочность, кульминацией которых станет попытка с помощью ножа разрезать летящую пулю.