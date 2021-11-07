Не гнется, не ломается: как проверяют на прочность нож для подводного боя «Игла»

Нож универсальный боевой «Игла», созданный для нужд спецподразделений ВМФ, проходит жесткие испытания на прочность. Его поочередно держат в холодных и горячих камерах, температура в которых достигает соответственно -50°C и +50°C градусов. Затем «Иглу» проверяют на сопротивление изгибу, вешая на него несколько десятков килограмм груза.

По стандартам подобные ножи должны выдерживать 100 кг, но программа «Военная приемка» попробовала усложнить испытания, добавив еще 50 кг сверх нормы, при этом на «Иглу» для дополнительного воздействия встал и сам ведущий программы, добавив еще 75 кг своего веса. После данной проверки нож не сломался и не потерял свои колющие способности, он с легкостью вошел на сантиметр в деревянный брусок.

Нож универсальный боевой «Игла» разрабатывался специально для нужд спецподразделений ВМФ и ведения подводного боя, об этом в эфире программы рассказал водолазный специалист отряда борьбы с ПДСС Балтийского флота Егор.

«Нож универсальный боевой «Игла» предназначен также для ведения подводного боя с противником. Он оснащен различными элементами и инструментами для повседневных нужд боевого пловца. На нем расположена линейка, пила с серрейторной заточкой и двусторонняя заточка ножа», - объяснил водолазный специалист.

Смотрите новый выпуск программы «Ножи для спецназа» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы узнаете о ножах, создаваемых для спецназа. Эти лезвия пройдут экстремальные испытания на прочность, кульминацией которых станет попытка с помощью ножа разрезать летящую пулю.