Шесть человек погибли при выбросе метана на шахте в Казахстане

В Казахстане на шахте Абайская произошел выброс метана. По предварительным данным, в результате происшествия погибло шесть человек, еще двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

По данным экстренных служб, ЧП произошло в 06.30 утра по московскому времени, в общей сложности в шахте на тот момент находилось более 60 горняков.

«В дежурно-диспетчерскую службу департамента по ЧС Карагандинской области поступила информация о том, что в городе Абай на шахте Абайская в забое вентиляционного штрека К10 произошел выброс газа метан…. Из восьми работников, находящихся в забое, 6 погибло, 2 травмировано», - говорится в сообщении.

В настоящий моменты выясняются обстоятельства и причины произошедшего.