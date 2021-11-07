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Ножи спецподразделений разрезали пулю в полете: уникальные кадры испытаний

Владимир Расходчиков
10:41 07.11.2021
Специалисты ЦНИИТОЧМАШ проверили на прочность несколько ножей для спецподразделений на прочность, проведя по ним стрельбу из автоматического пистолета Стечкина.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На полигоне ЦНИИТОЧМАШ провели стрельбу патроном 9х18 ППО правоохранительных органов из автоматического пистолета Стечкина по ножам спецподразделений «Каратель» и «Игла». Специалисты и журналисты хотели убедиться, что лезвия не просто выдержат прямое попадание пули, но и смогут разрезать ее в полете. Весь процесс был зафиксирован на высокоскоростные камеры программы «Военная приемка». 

Первым принял на себя удар нож для спецподразделений ФСБ «Каратель», пуля повредила заточенную кромку лезвия и была разрезана на несколько мелких частей. При этом специалисты отметили высокую надежность «Карателя».

Следующим в очереди на испытание пулей был нож универсальный боевой «Игла», предназначенный для подводного боя. Он, как и «Каратель», не просто остался целым после двух попаданий, но и смог разрезать обе летящие в него пули пополам. Единственным повреждением, которое нанесли выстрелы из автоматического пистолета Стечкина, стала слегка сколотая краска.

Смотрите новый выпуск программы «Ножи для спецназа» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы узнаете о ножах, создаваемых для спецназа. Эти лезвия пройдут экстремальные испытания на прочность, кульминацией которых станет попытка с помощью ножа разрезать летящую пулю.

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