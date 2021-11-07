Ножи спецподразделений разрезали пулю в полете: уникальные кадры испытаний

На полигоне ЦНИИТОЧМАШ провели стрельбу патроном 9х18 ППО правоохранительных органов из автоматического пистолета Стечкина по ножам спецподразделений «Каратель» и «Игла». Специалисты и журналисты хотели убедиться, что лезвия не просто выдержат прямое попадание пули, но и смогут разрезать ее в полете. Весь процесс был зафиксирован на высокоскоростные камеры программы «Военная приемка».

Первым принял на себя удар нож для спецподразделений ФСБ «Каратель», пуля повредила заточенную кромку лезвия и была разрезана на несколько мелких частей. При этом специалисты отметили высокую надежность «Карателя».

Следующим в очереди на испытание пулей был нож универсальный боевой «Игла», предназначенный для подводного боя. Он, как и «Каратель», не просто остался целым после двух попаданий, но и смог разрезать обе летящие в него пули пополам. Единственным повреждением, которое нанесли выстрелы из автоматического пистолета Стечкина, стала слегка сколотая краска.

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