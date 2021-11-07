Более 10 тысяч гражданских прошли лечение от COVID-19 в медучреждениях МО РФ с начала года

С начала текущего года в условиях пандемии коронавирусной инфекции в военно-медицинских организациях Минобороны России более 10 тысяч гражданских пациентов получили экстренную специализированную медицинскую помощь.

В первую очередь в таких видах помощи по неотложным показаниям нуждались пациенты старших возрастных групп, с тяжелыми формами течения болезни, с сопутствующими системными заболеваниями и различными осложнениями, полученными на фоне коронавируса.

В настоящее время в Вооруженных Силах РФ оказывается 125 видов высокотехнологичной медицинской помощи по 25 профилям.

Кроме того, с начала 2021 года военными специалистами проведено более 1,4 тысяч телемедицинских консультаций, из них более половины консультаций оказывались пациентам с коронавирусом в тяжелом и критическом состоянии, которым нужна была помощь профильных специалистов.

Управление телемедицинскими сеансами осуществляется из созданного на базе Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова в Санкт-Петербурге Центра координации медицинского обеспечения.

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Минобороны России продолжает оказывать содействие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией гражданскому населению регионов страны.

Сводный медицинский отряд Центрального военного округа работает в Республике Хакасия, два многопрофильных полевых госпиталя Южного и Западного военных округов оказывают медицинскую помощь населению Тульской области и Республики Абхазия.

В многофункциональных медицинских центрах Минобороны России более 50 % коечного фонда задействовано для лечения гражданского населения. С наибольшей нагрузкой работают Центры в Одинцово Московской области, Калининграде и Ростове-на-Дону, в которых уже пролечено более 4,5 тысяч гражданских лиц.