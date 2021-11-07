СМИ: в резиденцию премьера Ирака попала ракета

Ракета попала в резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи. Об этом сообщает агентство France Press, ссылаясь на источники в структурах безопасности. Также утверждается, что политик не пострадал в результате инцидента.

При этом, как сообщил корреспондент телеканала Al Arabiya, Мустафа аль-Каземи был ранен «после того, как его резиденцию обстрелял беспилотник и по нему ударила ракета».

По данным Arab News, атаку совершил беспилотник. В результате нападения, предположительно, есть пострадавшие.

В свою очередь, агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности уточняет, что на премьер-министра была совершена «неудачная попытка покушения» с помощью беспилотника.

В июне прошлого года премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что на него готовилось покушение во время визита в город Мосул.

По словам политика, он получил отчеты органов безопасности о планировавшемся на меня покушении.