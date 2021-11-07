Дым и пламя: почти 20 человек погибли в ДТП с бензовозом в Мексике
Грузовик на скорости влетел в стоящие легковушки.
© Видео: Guardia Nacional Carreteras, Twitter © Фото: GN_Carreteras, twitter
Примерно 20 человек погибли в результате массового ДТП в Мексике. Грузовик на скорости влетел в несколько автомобилей, которые загорелись. Об этом сообщает издание Milenio.
«По меньшей мере, 18 человек погибли в результате столкновения автомобилей на трассе Мехико – Пуэбла», – передает СМИ.
В ДPУГИХ CMИ
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