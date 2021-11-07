В стране и мире Дым и пламя: почти 20 человек погибли в ДТП с бензовозом в Мексике Майя Мусиенко Грузовик на скорости влетел в стоящие легковушки. © Видео: Guardia Nacional Carreteras, Twitter © Фото: GN_Carreteras, twitter Читайте нас на: Примерно 20 человек погибли в результате массового ДТП в Мексике. Грузовик на скорости влетел в несколько автомобилей, которые загорелись. Об этом сообщает издание Milenio. «По меньшей мере, 18 человек погибли в результате столкновения автомобилей на трассе Мехико – Пуэбла», – передает СМИ. © sabio28, twitter Кадры с места происшествия были опубликованы в Twitter структуры Национальной гвардии страны, которая отвечает за дорожную безопасность. На них видны, охваченные пламенем машины, а также клубы густого черного дыма. © jorgesncheztor1, twitter По предварительной информации, у грузовика, который двигался на большой скорости, отказали тормоза, и он протаранил несколько автомобилей, стоящих перед шлагбаумом в очереди на оплату проезда по трассе. В результате столкновения загорелись десять машин. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика