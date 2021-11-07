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СМИ: агенты ФБР провели обыски по делу о краже дневника дочери Байдена

Виктория Ивашечкина
04:31 07.11.2021
Сообщается, что расследование проводилось в домах бывших и действующих работников группы Project Veritas.
СМИ: агенты ФБР провели обыски по делу о краже дневника дочери Байдена
© Фото: Carlos Gonzalez globallookpress
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Сотрудники ФБР провели санкционированные судом обыски в Нью-Йорке и округе Уэстчестер по делу об украденном в октябре прошлого года дневнике дочери президента США Джо Байдена - Эшли. Об этом сообщает The New York Times.

Как утверждается, расследование проводилось в домах бывших и действующих работников группы Project Veritas. Они якобы причастны к публикации части записей Эшли Байден на одном из интернет-ресурсов правой направленности за полторы недели до президентских выборов 2020 года.

При этом о содержании записей не говорится. В октябре 2020 года представитель семьи президента сообщил полиции о том, что в ходе кражи пропало несколько вещей Эшли.

При этом Project Veritas утверждает, что не публиковала дневник, он попал к ней через неких информаторов.

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