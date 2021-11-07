В ожидании «кровавой бани»: почему высокие посты в минобороны Украины заняли русофобы

На фоне энергетического кризиса и бушующей пандемии короновируса киевские власти сыплют проклятия в адрес Москвы и отвлекают внимание людей новой кровавой войной в Донбассе. Метод с одной стороны проверенный, с другой - редко приносящий успех.

Тем не менее в Киеве на всех уровнях уже открыто говорят о подготовке к войне с Россией. Так, глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что введение в эксплуатацию «Северного потока - 2» может сделать Украину более уязвимой к «российскому вторжению», так как Москва «избавится от сдерживающего фактора».

Военные тоже не дремлют. Бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Игорь Романенко считает, что Украине нужно быть готовой к военному положению, а в случае начала боевых действий России пообещали устроить «кровавую баню».

За нее, по всей видимости, будет отвечать бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора»* Дмитрий Ярош. На этой неделе его назначили новым советником главкома ВСУ. Предводитель националистов лучше других подходит, чтобы устроить очередную провокацию и разжечь войну в Донбассе.

В социальных сетях Ярош поделился фото своего удостоверения и снимком в обнимку с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Тем самым, что так мечтает проехать на танке по Красной площади.

«Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Спасибо за доверие! Вместе победим! Украина превыше всего!» , - написал Ярош.

Он заработал себе популярность сначала на крови Майдана, а потом именно его боевики фактически развязали войну в Донбассе. А два года назад экс-лидер «Правого сектора»* публично обещал повесить президента Владимира Зеленского на Крещатике.

В ДНР и ЛНР уверены, что назначение бывшего главы правосеков советником главкома ВСУ не сулит ничего хорошего. Ярош нужен Киеву, чтобы разогреть националистов и начать эскалацию в Донбассе. Ведь с его приходом и без того взрывоопасная ситуация получит живую силу, готовую к провокациям и кровопролитию.

«Это говорит о том, что группировкам националистов, находящимся в зоне Операции объединенных сил, опять начнут оказывать содействие, выраженное как в увеличении лимитов на расход боеприпасов, так и в негласном праве на проведение огневых провокаций на линии боевого соприкосновения», - уверен пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин.

Новоиспеченный советник сразу после назначения дал интервью, в котором заявил, что у Зеленского нет авторитета в армии и рассказал, как планирует освобождать Донбасс от «московской орды».

«Я знаю позицию главнокомандующего вооруженных сил Украины. Он за то, чтобы, если жизнь украинских воинов под угрозой, давать ответ, как на фронте говорят, "ответку" со всех стволов, и так как враг огрызается, надо его принудить к миру, используя все факторы огневого поражения», - заявил Ярош.

Он лишь первое звено в череде назначений на высокие посты в силовом ведомстве. Новым министром обороны стал ярый русофоб Алексей Резников, до этого занимавший должность вице-премьера по делам «оккупированных» Крыма и Донбасса. Именно Резников в свое время предлагал разместить американские системы ПРО на Украине и сравнивал Донбасс с «раковой опухолью». Едва вступив в должность министра обороны, Резников заговорил про страну-агрессора.

«Война с Россией идет уже восьмой год. Это, безусловно, гибридный характер конфликта. Мы имеем дело с военным потенциалом государства-оккупанта. Кроме того, ситуация безопасности в мире требует, чтобы ответ Украины на эти вызовы был комплексным и адаптивным», - сказал он.

Чтобы быть уверенным, что депутаты точно проголосуют за предложенную им кандидатуру Резникова, Зеленский лично приехал в Раду. Но, собирая вокруг себя удобных и управляемых министров, президент похоже не учел, что не все, от кого он до этого избавился, готовы безропотно молчать. Прямо перед голосованием за кандидатуру нового министра обороны экс-депутат от «Слуги народа» Гео Лерос прямо с трибуны назвал Зеленского «главным предателем Украины». После этого заявления ему отключили микрофон. Но нардеп с помощью языка жестов показал, как относится к президенту.

Теперь уже бывший министр обороны Андрей Таран, судя по всему, тоже стал неудобным для Зеленского. Будучи кадровым военным, он так и не решился идти полномасштабной войной на юго-восток, понимая, чем это закончится. В публичных восхвалениях верховного главнокомандующего он тоже был не силен. Не то что Резников, в прошлом известный адвокат и пиарщик, умеющий всегда держать нос по ветру.

«Мы же помним, как господин Резников рассказывал, что надо делать с Донбассом, что это "раковая опухоль"... Из всего понятно, что это радикально настроенный человек, галичанский националист, который на должности министра обороны может наделать много бед. Украине, прежде всего», - объяснил политолог Михаил Погребинский.

Украинские генералы продолжают нагнетать - они призывают украинцев готовиться к введению военного положения и пугают Россию перспективой «кровавой бани». Советник же офиса Зеленского Алексей Арестович фактически признается, что Украина готова начать войну на юго-востоке. И осмелев, грозит не только Донбассу, но и Москве.

«Мы готовы даже не только для проведения полномасштабной обороны, но и к переходу к контрнаступлению по отдельным направлениям. Если будет полномасштабная война, я думаю, российские вооруженные силы потеряют боеспособность лет на пять после этого», - заявил он.

Что все эти воинственные заявления не просто слова, жители Донбасса уже прочувствовали на себе. На прошлой неделе бойцы ВСУ впервые использовали турецкий беспилотник Bayraktar для удара по позициям ДНР.

А на этой неделе первый раз за последние несколько лет нанесли артиллерийский удар по Луганску. И останавливаться Киев явно не намерен - средства радиоразведки регулярно фиксируют ударные беспилотники у линии разграничения. Новоиспеченный министр обороны Резников уже заявил, что их использование никак не противоречит Минским соглашениям.

«Я хочу обратить внимание на текст Минских соглашений, в котором четко записан запрет на использование беспилотных аппаратов. Но там есть одно важное слово, о котором забывают даже наши немецкие друзья: "иностранных". То есть это россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской землей. А мы на своей земле, и это - украинский беспилотный аппарат», - сказал он.

Только вот Резников явно лукавит - в подписанном в 2020 году документе о «Мерах по усилению режима прекращения огня» первым же пунктом значится запрет на использование любых видов летательных аппаратов. И сам он имел непосредственное отношение к разработке этого документа. Фактически новый министр обороны заявляет, что число боевых дронов в Донбассе будет только расти. Но почему Зеленский так рвется в бой и провоцирует новое обострение в Донбассе именно сейчас? Судя по всему, расчет на то, что маленькая победоносная война - так он себе это представляет - сможет отвлечь украинцев от таких насущных проблем, как дефолт, остановка предприятий и срыв отопительного сезона.

«Украинской власти нужна война, как воздух. Мир в Донбассе вынудит власть ответить перед народом: почему у нас нет дешевых энергоносителей, почему у нас так растут тарифы», - отметила депутат Верховной рады Анна Герман.

Помимо социальных проблем, на Зеленского давят и политические конкуренты. В большую игру решил вернуться экс-министр внутренних дел Арсен Аваков. Изменивший прическу и слегка похудевший, он дал большое телеинтервью. В нем Аваков открыто обвинял Зеленского в узурпации власти и заявил о своих политических амбициях, даже обрисовал круг возможных соратников. Вряд ли совпадение, что украинский серый кардинал, известный своим авторитетом среди радикалов, решил вернуться политику на фоне глобальных рокировок в силовом блоке.

«Я отвергаю крайние точки зрения, крайне правую, крайне левую. Мне это неприемлемо, я - центрист. Но я признаю, что есть левые центристы - такие, как Разумков (Дмитрий, председатель Верховной Рады. - Прим.ред.), например… Есть правые центристы - Гройсман Владимир Борисович (бывший премьер-министр Украины и экс-спикер Верховной рады. - Прим.ред.)... Давайте подумаем, что все эти умные и разные люди попробовали сделать альянс, мезальянс, мне все равно. Вот это то, чем я хочу заниматься. Да, это политика. Да, это будет. И я никуда не денусь, я этим буду заниматься», - заявил он.

Единственная сфера, где прослеживается относительная стабильность - это фронт борьбы с русским миром. На неделе украинский минкульт обновил черный список лиц, угрожающих нацбезопасности. Теперь в нем значится и артист Максим Галкин. Похоже юморист разозлил Зеленского тем, что год назад талантливо пародировал его вопросы к украинцам, особенно про легализацию медицинского каннабиса.

Под каток украинских репрессий традиционно попадают не только артисты - взялись и за города, названия которых звучат слишком уж по-русски. На этой неделе было велено их переименовать. Так Северодонецк может стать Северским Донцом, Арбузинка - Гарбузинкой. А депутаты Киевского горсовета - чтобы ничто не напоминало о «проклятом советском прошлом» - переименовали 12 улиц столицы и дали им имена нацистских коллаборантов, и спели их гимн. Так, с песнями про Степана Бандеру, в Киеве отметили 78-ю годовщину освобождения украинской столицы от фашистов бойцами Красной Армии. Все - в лучших традициях Незалежной.

*«Правый сектор» - запрещенная в РФ экстремистская организация.