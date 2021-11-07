Сирийский военный получил ранение в результате снайперского обстрела боевиков в Идлибе

В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа, один сирийский военнослужащий получил ранение. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, контр-адмирал Вадим Кулить.

Также за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. По два обстрела в провинциях Алеппо и Идлиб.

Помимо этого, подразделениями российской военной полиции проведено патрулирование в провинции Дейр-эз-Зор по маршруту Хатла - Эт-Табия и обратно. Российский ЦПВС призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

* «Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.