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Сирийский военный получил ранение в результате снайперского обстрела боевиков в Идлибе

Кира Тило
22:34 07.11.2021
За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки.
Сирийский военный получил ранение в результате снайперского обстрела боевиков в Идлибе
© Фото: Simon Kremer dpa Globallookpress
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В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа, один сирийский военнослужащий получил ранение. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, контр-адмирал Вадим Кулить.

Также за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. По два обстрела в провинциях Алеппо и Идлиб. 

Помимо этого, подразделениями российской военной полиции проведено патрулирование в провинции Дейр-эз-Зор по маршруту Хатла - Эт-Табия и обратно. Российский ЦПВС призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

* «Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

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