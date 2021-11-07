«Адмирал Эссен» защитил пункт базирования в Черном море от «вражеского удара»

Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота поучаствовал в учениях по прикрытию пункта базирования от вражеского удара. Расчет ПВО судна взял на сопровождение и уничтожил авиацию «противника» зенитным ракетным оружием.

По легенде учений, центр управления ЧФ получил данные по взлету группы самолетов условного врага в направлении Крымского полуострова. Сигнал о приближении авиагруппы передали на все корабельные силы флота для эффективного распределения целей, в боевую готовность также были приведены средства ПВО на фрегате «Адмирал Эссен».

В ходе тренировки расчет ПВО фрегата взял на сопровождение и уничтожил авиацию «противника» зенитным ракетным оружием, предназначенным для противовоздушной обороны корабля от всех средств воздушного нападения. Цели были имитированы электронным способом системами управления вооружением кораблей и условно уничтожены до совершения захода самолетов на боевой курс.

В завершении учений экипаж фрегата на ходу отработал действия по посадке на палубу и взлету противолодочного вертолета Ка-27М.

Как пояснили в Минобороны России, учения проводились в соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота.