Шойгу заявил о высоком боевом духе в армии России

В российской армии на сегодняшний день очень высокий боевой дух, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Очень-очень высокий боевой дух. Это в том числе связано и с тем, что у нас фактически все командиры всех звеньев, командиры полков, бригад, дивизий, армий, командующие округами, начальники штабов, вплоть до командиров батальонов у нас все прошли через сирийскую операцию, поэтому все имеют, конечно, боевой опыт», - заявил он.

Кроме того, министр обороны РФ обратил внимание на то, что более 90% летчиков российских Воздушно-космических сил имеют опыт боевых действий.

«Более 90% летчиков у нас имеют боевой опыт и, там, у кого-то 100, а есть такие, у кого и четыреста боевых вылетов - это, конечно, уже совсем другая армия», - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Также Шойгу заявил о необходимости планировать, какое оружие поступит в будущем, сколько курсантов нужно принять на учебу в высшие учебные заведения для эксплуатации этого оружия.