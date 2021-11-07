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В Федерации плавания объяснили, почему россиян лишили серебра ЧЕ в смешанной эстафете

Анна Назайкина
13:30 07.11.2021
Российские спортсмены плыли не в том порядке, который был указан в стартовом списке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко рассказал «Звезде» о нарушении правила очередности российскими пловцами, из-за чего сборную РФ лишили серебряной медали чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в Казани в смешанной эстафете 4x50 м вольным стилем.

Эстафетная команда в составе Владимира Морозова, Климента Колесникова, Арины Сурковой и Марии Каменевой выступила не в том порядке, который был указан в стартовом протоколе, тем самым нарушив правила проведения эстафеты.

«Ребята все знают о том, что это нарушение, когда этапы меняются. Колесников постоянно плывет вторым этапом, потому что он стартует на спине. Когда он вышел, он почему-то решил, что первым этапом идет. Замкнуло что-то. Это бывает такое...Главное, что это не на Олимпийских играх произошло. Мы не ругались никто, даже слова не сказали», - сказал Авдиенко.

По его мнению, подобные ситуации, когда человек, например, забывает аккредитацию или паспорт, происходят только у великих спортсменов, так как они «живут в своем мире».

Сборная России продолжает лидировать в медальном зачете, в активе российских пловцов восемь золотых, четыре серебряные и пять бронзовых наград. Чемпионат Европы завершится 7 ноября.

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