Авиация ВС РФ за год эвакуировала более 300 гражданских пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии

В текущем году медицинской службой Вооруженных Сил РФ выполнено 136 самолетных и вертолетных рейсов, в ходе которых эвакуировано из разных регионов страны свыше 300 пациентов из числа гражданского населения с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии.

В экстренной аэромобильной эвакуации пострадавших было задействовано более 40 авиационных медицинских модуля. Транспортировка пациентов осуществлялась по неотложным показаниям, в том числе из отдаленных районов, где отсутствует возможность оказания специализированной помощи.

Авиационные модули оснащены медицинской аппаратурой и кислородной группой, в их составе специальные носилки, рама для размещения медицинского оборудования, аппарат искусственной вентиляции легких, система мониторирования и дефибрилляции.

Модули обеспечивают перевозку пациентов в непрерывном цикле эвакуации без прерывания проводимых медицинских мероприятий, связанных с поддержанием жизненно важных функций организма.

Минобороны России продолжает оказывать медицинскую помощь гражданскому населению регионов страны в борьбе с коронавирусной инфекцией по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.