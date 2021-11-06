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Назван новый главный тренер «Барселоны»

Майя Мусиенко
06:06 06.11.2021
Его контракт продлится до лета 2024 года.
Назван новый главный тренер «Барселоны»
© Фото: yangyuanyong globallookpress
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Испанец Хави Эрнандес официально назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Барселона». Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Хави будет возглавлять клуб до лета 2024 года. 8 ноября на стадионе Камп Ноу состоится большая пресс-конференция, на которой он будет официально представлен как главный тренер каталонцев.

В качестве игрока Хави провел в «Барселоне» 767 матчей и выиграл 25 трофеев.

Предыдущий главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман был отправлен в отставку после поражения команды со счетом 0:1 27 октября в матче чемпионата Испании против «Райо Вальекано».

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