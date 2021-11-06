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«Потом был еще ребенок»: избитый в Новой Москве мужчина раскрыл детали конфликта

Майя Мусиенко
02:08 06.11.2021
По словам потерпевшего, еще в начале потасовки злоумышленники специально задели его четырехлетнего сына.
© Видео: МВД РФ © Фото: 3 badnews6 vk
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Мужчина, на которого напали в районе Новые Ватутинки, рассказал, что конфликт со злоумышленниками начался, когда они «на ровном месте» задели его товарища. В процессе выяснения отношений правонарушители переключились на ребенка потерпевшего.

«Потом был еще ребенок. В этот момент как-то так получилось, что они его просто задели, причем специально задели, ударили по щеке. Соответственно, как отец я среагировал на это, и пытался защитить и защититься», – рассказал отец четырехлетнего мальчика.

Дальше, по словам мужчины, один из дебоширов достал нож и начал размахивать им. Знакомый пострадавшего пытался защищаться.

«Побежал за ними, они — от него, я ребенка взял в охапку с собой и пошел домой», — рассказал мужчина.

Однако злоумышленники снова встретили отца с сыном по дороге домой. Не предпринимая попыток решить конфликт словами, правонарушители начали бить мужчину на глазах у ребенка.

«Он сидел у меня на шее. Максимально быстро я его просто с шеи снял, и встал пред ним», – поделился потерпевший.

Его товарищ, обратился за помощью к мужчинам на улице, потому что, по его собственным словам, понимал, что своими силами они с другом не справятся. В этот момент нападавшие били свою жертву группой, несмотря на просьбы драться один на один.

«Я больше всего боялся из-за ножей, потому что в первой перепалке он раза три промахнулся просто», – признался  знакомый пострадавшего.

Нападение произошло в четверг вечером около жилых домов в районе Нововатутинского проспекта. Видео с места происшествия было опубликовано в соцсетях.

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил провести переквалификацию действий злоумышленников. Речь идет о более тяжкой статье, чем вменяемое изначально «Хулиганство», – «Покушение на убийство».

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