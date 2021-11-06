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Десятки кораблей и подлодок: на Тихоокеанском флоте подвели итоги боевой подготовки за 2021 учебный год

Виктория Ивашечкина
05:00 06.11.2021
В текущем году общая наплаванность надводных боевых кораблей и катеров была увеличена более чем в 1,5 раза в сравнении с 2020 годом.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В 2021 учебном году самым крупным мероприятием боевой подготовки на Тихоокеанском флоте (ТОФ) стали оперативные учения сил ТОФ в центральной части Тихого океана. Они были проведены первые в новейшей истории флота.

В учениях задействовали более 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов ТОФ, самолеты и вертолеты морской авиации. За два месяца в море отряд кораблей преодолел более 20 тысяч морских миль и выполнил порядка 50 боевых упражнений.

В текущем году общая наплаванность надводных боевых кораблей и катеров, подводных лодок была увеличена более чем в 1,5 раза, а количество выполненных боевых упражнений в сравнении с 2020 учебным годом - в 1,3 раза.

Кроме того, более пяти тысяч военнослужащих соединений морской пехоты Тихоокеанского флота провели двусторонние бригадные тактические учения (ДБрТУ) на полигоне боевой подготовки на мысе Клерка в Приморском крае.

В ходе активной фазы учения на полигоне «Клерк» были проведены боевые стрельбы из вооружения бронетранспортеров БТР-82А, БМП-3, 122-м самоходных гаубиц «Гвоздика», танков Т-80БВ, ЗСУ «Шилка».

Кроме того, боевые стрельбы на полигоне отработали вертолеты армейской авиации Ка-52 и штурмовики Су-25 армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО). От морской авиации ТОФ в учениях были задействованы самолЕты Ан-26 и Ил-18, вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ми-8.

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