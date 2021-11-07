С хлебом и солью: в Казани встретили участников учений «Нерушимое братство-2021»
Ранее в Казань железнодорожным транспортом доставили военную технику из Беларуси.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Воинские контингенты шести государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казань на учения «Нерушимое братство-2021». Об этом сообщили в Минобороны России.
Торжественные встречи проходили на обработанной средствами дезинфекции площадке комплекса «Казань Экспо». Перед традиционным приветствием участников с хлебом-солью все военнослужащие прошли термометрию, а также проверку наличия ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации.