С хлебом и солью: в Казани встретили участников учений «Нерушимое братство-2021»

Воинские контингенты шести государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казань на учения «Нерушимое братство-2021». Об этом сообщили в Минобороны России.

Торжественные встречи проходили на обработанной средствами дезинфекции площадке комплекса «Казань Экспо». Перед традиционным приветствием участников с хлебом-солью все военнослужащие прошли термометрию, а также проверку наличия ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации.