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С хлебом и солью: в Казани встретили участников учений «Нерушимое братство-2021»

Анна Касаткина
05:10 07.11.2021
Ранее в Казань железнодорожным транспортом доставили военную технику из Беларуси.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Воинские контингенты шести государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казань на учения «Нерушимое братство-2021». Об этом сообщили в Минобороны России.

Торжественные встречи проходили на обработанной средствами дезинфекции площадке комплекса «Казань Экспо». Перед традиционным приветствием участников с хлебом-солью все военнослужащие прошли термометрию, а также проверку наличия ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ранее в Казань железнодорожным транспортом доставили военную технику из Беларуси - бронетранспортеры БТР-82, бронеавтомобили «Тигр», военные автомобили МАЗ и другая техника. Вся техника была продезинфицирована после разгрузки с железнодорожных платформ. Остальным воинским контингентам на время учения будет передана российская военная техника.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Совместное учение «Нерушимое братство-2021» пройдет с 8 по 12 ноября на полигоне Казанского высшего танкового командного училища под общим руководством командующего Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина. В нем примут участие воинские контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана в составе миротворческих подразделений, военной полиции, оперативных групп Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирований органов внутренних дел, национальных гвардий, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

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