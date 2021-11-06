Более ста рабочих эвакуировали из-за внештатной ситуации на руднике в Норильске

В Норильске рабочих рудника «Заполярный» эвакуировали из-за отключения главной вентиляционной установки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, вентиляционная установка отключилась из нарушения энергоснабжения рудника.

«В это время под землей находились порядка 80 человек, все они выведены на поверхность. Пострадавших нет», - сообщил он.

Информацию об этом ТАСС также подтвердили в пресс-службе МЧС и компании «Норникель».

«В соответствии с регламентом персонал выведен из рудника. Всего 127 человек», - сказал представитель «Норникеля».

Он добавил, что подачу энергоснабжения планируется восстановить в течение часа.