В стране и мире Коронавирус Мурашко заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди детей Анна Касаткина Министр здравоохранения отметил, что очень важно защитить детей, а потому сейчас завершается экспертиза новой вакцины. © Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости Читайте нас на: В России растет детская заболеваемость коронавирусом. Например, в Рязанской области под наблюдением медиков находится свыше трех тысяч несовершеннолетних, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «Видим, что и дети заболевают чаще, более трех тысяч детей находятся под наблюдением медработников (в Рязанской области. - Прим.ред.)», - сказал он. Министр отметил, что очень важно защитить детей, а потому сейчас идет экспертиза новой вакцины. «В ближайшее время ожидаем, что (вакцина. - Прим.ред.) будет доступна», - подчеркнул он. Мурашко добавил, что вакцина разрабатывается на платформе препарата «Спутник V», который доказал свою безопасность и эффективность. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте детской смертности из-за COVID-19. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика