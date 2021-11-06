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Мурашко заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди детей

Анна Касаткина
18:30 06.11.2021
Министр здравоохранения отметил, что очень важно защитить детей, а потому сейчас завершается экспертиза новой вакцины.
Мурашко заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди детей
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
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В России растет детская заболеваемость коронавирусом. Например, в Рязанской области под наблюдением медиков находится свыше трех тысяч несовершеннолетних, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Видим, что и дети заболевают чаще, более трех тысяч детей находятся под наблюдением медработников (в Рязанской области. - Прим.ред.)», - сказал он.

Министр отметил, что очень важно защитить детей, а потому сейчас идет экспертиза новой вакцины.

«В ближайшее время ожидаем, что (вакцина. - Прим.ред.) будет доступна», - подчеркнул он.

Мурашко добавил, что вакцина разрабатывается на платформе препарата «Спутник V», который доказал свою безопасность и эффективность.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте детской смертности из-за COVID-19.

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