Мурашко заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди детей
Министр здравоохранения отметил, что очень важно защитить детей, а потому сейчас завершается экспертиза новой вакцины.
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В России растет детская заболеваемость коронавирусом. Например, в Рязанской области под наблюдением медиков находится свыше трех тысяч несовершеннолетних, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Видим, что и дети заболевают чаще, более трех тысяч детей находятся под наблюдением медработников (в Рязанской области. - Прим.ред.)», - сказал он.
Министр отметил, что очень важно защитить детей, а потому сейчас идет экспертиза новой вакцины.
«В ближайшее время ожидаем, что (вакцина. - Прим.ред.) будет доступна», - подчеркнул он.
Мурашко добавил, что вакцина разрабатывается на платформе препарата «Спутник V», который доказал свою безопасность и эффективность.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте детской смертности из-за COVID-19.