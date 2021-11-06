На могиле Жванецкого установили памятник

Памятник Михаилу Жванецкому в первую годовщину с момента его ухода открыли в Москве. На церемонии у могилы сатирика на Новодевичьем кладбище собрались близкие, друзья и коллеги.

Композиция многим напомнила миниатюры самого писателя. На ней изображен силуэт Жванецкого с неизменным портфельчиком, удаляющийся в вечность. Автор памятника - известный скульптор Владимир Соскиев. Его работы пользуются успехом на выставках как в нашей стране, так и за рубежом.

Жванецкий умер 6 ноября 2020 года, ему было 86 лет. По словам директора артиста Олега Сташкевича, причиной его ухода из жизни стал возраст и болезни.