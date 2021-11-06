Космонавт Новицкий рассказал, какую роль сыграл в снимавшемся на МКС фильме

Экипаж Международной космической станции во время съемок фильма старался выполнять все пожелания режиссера. Об этом в интервью ведущему «Служу России» Юрию Подкопаеву рассказал космонавт Олег Новицкий.

«Старались, выполняли все просьбы и пожелания режиссера Клима Шипенко, принимал с удовольствием советы Юлии Пересильд», - отметил он.

Также космонавт сообщил, какую роль он сыграл в художественном фильме «Вызов». Об этом вы сможете узнать в программе «Служу России». В этой же передаче Олег Новицкий расскажет, что его связывает с ВДВ.

«Во-первых, я работал в свое время с хорошим моим другом, который, к сожалению, в Грозном погиб - Дима Алексеев. Он мне подарил тельняшку, сказал, что ты ее можешь спокойно носить», - отметил космонавт.

По словам Новицкого, подготовка ко всем его космическим полетам проходила в этой тельняшке.

Полную версию интервью с Олегом Новицким смотрите в программе «Служу России» на телеканале «Звезда» в воскресенье, 7 ноября, в 09:25 мск.