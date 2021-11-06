Спасатели ликвидировали пожар на промплощадке в Екатеринбурге

Спасатели ликвидировали пожар, который произошел после взрыва газового баллона на промышленной площадке в Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС РФ.

По данным ведомства, после взрыва произошло возгорание резиновых покрышек.

«В 14.12 (12.12 мск) пожарные локализовали огонь на пожаре в Екатеринбурге по улице Академика Вонсовского. В 14.49 (12.49 мск) открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 100 квадратных метров», - сказано в сообщении экстренного ведомства.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент сотрудники МЧС проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.