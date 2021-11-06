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В Татарстане введут QR-коды для проезда в общественном транспорте

Роман Захаров
12:55 06.11.2021
Такие меры принимаются в связи с существующей угрозой жизни и здоровью граждан во время пандемии коронавируса.
В Татарстане введут QR-коды для проезда в общественном транспорте
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости
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В Татарстане через две недели в общественный транспорт будут пускать только с QR-кодом, выдаваемым после прохождения полного курса вакцинации от коронавируса, или справкой о медотводе от прививки. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов.

«В связи с высокой угрозой жизни и здоровью людей правительство республики через две недели планирует ввести дополнительные ограничительные меры на транспорте. В частности, планируется приостановить действия транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медицинском отводе. Также перевозка в общественном транспорте лиц старше 18 лет будет только при наличии QR-кода или справки о медицинском отводе», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы президента Татарстана.

В России в последнее время резко увеличились суточные показатели по числу заболевших коронавирусом, а также по числу скончавшихся от инфекции. В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией главы российских регионов вынуждены принимать различные ограничительные меры на местах, исходя из показателей заболеваемости и смертности.

В некоторых регионах, тем не менее, ситуация с COVID-19 находится под контролем. Так, ранее власти Москвы и Подмосковья решили не продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября.  

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