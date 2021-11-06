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В Екатеринбурге в промзоне после взрыва газового баллона начался пожар

Анна Назайкина
12:12 06.11.2021
Как сообщается, в результате происшествия никто не пострадал.
© Видео: VK, te_ekb © Фото: VK, te_ekb
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В Екатеринбурге на улице Академика Вонсовского произошел взрыв газового баллона, после чего в промзоне загорелись резиновые покрышки. Об этом говорится в сообщении МЧС.

«В 13:24 (по местному времени) поступило сообщение о пожаре по адресу: г.Екатеринбург, ул.Академика Вонсовского, 1а. По прибытию пожарных подразделений было установлено, что в ангаре на территории промышленной площадки произошел хлопок газового баллона. В результате хлопка произошло возгорание резиновых покрышек», - сообщили в ведомстве.

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Как сообщается, в результате происшествия никто не пострадал. В данный момент на месте пожара работают 18 человек, были привлечены 6 единиц пожарно-спасательной техники.

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