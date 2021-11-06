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Пассажир поезда Москва - Адлер при задержании ранил росгвардейца

Анна Назайкина
11:17 06.11.2021
По факту применения насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело.
Пассажир поезда Москва - Адлер при задержании ранил росгвардейца
© Фото: Anton Belitsky, RussianLook, globallookpress
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Вооруженного пассажира поезда, который следовал из Москвы в Адлер, удалось задержать. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тульской области.

Как уточняется, изначально мужчина начал вести себя неадекватно, нарушал общественный порядок. После остановки на станции Тула к составу прибыли сотрудники правоохранительных органов.

«Не доезжая станции “Тула-1”, пассажир поезда, нарушал общественный порядок, чем представлял угрозу для окружающих. На законные требования сотрудников правоохранительных органов мужчина не реагировал. При задержании злоумышленник произвел выстрелы из травматического оружия в сторону росгвардейцев», - говорится в сообщении.

Мужчину передали полиции. В ходе задержания злоумышленника других пассажиров поезда эвакуировали. Как сообщается, в результате инцидента никто из них не пострадал. Росгвардеец, раненный в левую руку при задержании злоумышленника, получил необходимую медицинскую помощь, в настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту применения насилия в отношении сотрудника Росгвардии Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело по статье 318 УК РФ.

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