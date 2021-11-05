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На вирусном фронте: около 70% военнослужащих ТОФ прошли плановую ревакцинацию от COVID-19

Роман Захаров
08:26 05.11.2021
Для повторных прививок используется препарат «Спутник-V», который доказал свою надежность.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На Тихоокеанском флоте (ТОФ) около 70% военнослужащих прошли плановую ревакцинацию от COVID-19. Медицинскую процедуру проходят военнослужащие и гражданский персонал воинских частей, которые шесть месяцев назад впервые были привиты отечественной вакциной.

Для повторных прививок используется препарат «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»), который доказал свою надежность.

Повторная вакцинация проводится в медицинских учреждениях Тихоокеанского флота. После прививок медицинские специалисты наблюдают за состоянием здоровья ревакцинированных.

В настоящее время отмечен рост желающих привиться или пройти ревакцинацию в медицинских учреждениях флота членами семей военнослужащих. После получения двух компонентов препарата каждому вакцинированному оформляется сертификат о подтверждении курса вакцинации.

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