На вирусном фронте: около 70% военнослужащих ТОФ прошли плановую ревакцинацию от COVID-19

На Тихоокеанском флоте (ТОФ) около 70% военнослужащих прошли плановую ревакцинацию от COVID-19. Медицинскую процедуру проходят военнослужащие и гражданский персонал воинских частей, которые шесть месяцев назад впервые были привиты отечественной вакциной.

Для повторных прививок используется препарат «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»), который доказал свою надежность.

Повторная вакцинация проводится в медицинских учреждениях Тихоокеанского флота. После прививок медицинские специалисты наблюдают за состоянием здоровья ревакцинированных.

В настоящее время отмечен рост желающих привиться или пройти ревакцинацию в медицинских учреждениях флота членами семей военнослужащих. После получения двух компонентов препарата каждому вакцинированному оформляется сертификат о подтверждении курса вакцинации.