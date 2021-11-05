В США под залог освободили россиянина Данченко

В США под залог в 100 тысяч долларов освободили россиянина Игоря Данченко. Его обвиняют в даче ложных показаний агентам ФБР. Американские следователи заявляют, что Данченко во время предвыборной кампании 2016 года работал на Демократическую партию США. А именно, составлял фальшивое досье о связях Дональда Трампа с Россией.

Позже, когда выяснилось, что никаких связей не было, а громкое дело против Трампа с треском провалилось, расследование начали уже против тех, кто его инициировал. Оказалось, что сведения демократы получали через посредников от Данченко. А он предоставлял заведомо ложную информацию.

Сейчас обвинения российскому гражданину предъявлены по пяти статьям. Каждая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Следующее судебное заседание пройдет 10 ноября.