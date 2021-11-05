В Роспотренадзоре оценили риск заразиться COVID-19 от привитого больного

Заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что риск заразиться коронавирусом от заболевшего COVID-19, который ранее привился, меньше, чем от невакцинированного.

«Заболевшие пациенты, которые ранее были вакцинированы, могут выделять вирус и передавать его, но у вакцинированных количество выделяемого возбудителя намного меньше, чем у невакцинированных», - сказала она, передает РИА Новости.

По словам эксперта, сокращается и время выделения материала, способного заразить других.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что почти два миллиона человек в России вакцинировались от новой коронавирусной инфекции повторно.

Кроме того, несколькими днями ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что людям с низким иммунным ответом следует ревакцинироваться от коронавируса спустя шесть месяцев.