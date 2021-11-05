Между морем и сушей: как на сирийском острове Арвад изготавливают лодки с российскими деталями

Единственный способ попасть на остров Арвад - по воде. Всего 20 минут на морском такси от портового Тартуса.

Арвад местные называют прибежищем - это единственный в Сирии населенный остров. Поэтому и притягивает туристов. Самое популярное место здесь - крепость, построенная тамплиерами еще в XIII веке. Они продержались здесь 17 лет. И именно тут их ближневосточный поход завершился.

Еще одна достопримечательность - остатки некогда десятиметровой каменной стены - тоже XIII века. Она окружала весь остров и использовалась для обороны.

В каждую эпоху те, кто Арвад завоевывали, пытались его отстоять. Размером 500 на 800 метров крохотный участок суши был одной из главных торговых точек на ближнем востоке.

«Во все времена здесь велась торговля, пришвартовывались суда - разгружались, другие приходили пустыми, чтобы забрать привезенное. Это был перевалочный пункт, который связывал многие страны», - рассказал настоятель музея Арвад Раиф Хаса Амин.

Сейчас за товарами приходится плавать в Тартус. На острове практически ничего не продают - только сувениры для туристов и продукты.

Живут местные жители рыболовством, изготовлением сетей и лодок. Этим ремеслам здесь несколько тысяч лет.

Большую часть деталей делают на острове вручную, некоторые - привозят. Теперь и из России переправой через порт в Латакии и Тартусе.

Из самой большой страны детали попадают на один из самых маленьких островов в мире. И здешние суда продают во все соседние с Сирией государства. Арвад по-прежнему считают главным на Ближнем Востоке производителем лодок - теперь и с российской начинкой.