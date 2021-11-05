Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Стрельба с фланга и на ходу: кадры контрольных стрельб танкистов ЗВО под Воронежем

Анна Касаткина
22:28 05.11.2021
Танкисты выполнили тактико-огневые упражнения стрельб в сложной тактической обстановке.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Экипажи танков Т-72БА Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа завершили стрельбы в Воронежской области в рамках контрольной проверки за 2021 учебный год. Об этом сообщили в Минобороны России.

Танкисты выполнили тактико-огневые упражнения стрельб в сложной тактической обстановке. Дальность ведения огня из 125-мм танковой пушки была увеличена на 200 метров, до 2200 метров. Время же показа мишеней, имитирующих тактические действия противника по укрытию в складках рельефа местности, сократили.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Экипажи также отработали такие элементы огневой подготовки как фланговая стрельба, стрельба с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Боевая подготовка с экипажами модернизированных Т-72Б3 была спланирована таким образом, чтобы охватить все основные вопросы ведения боя танковым подразделением в наступлении днем и ночью.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Всего успешно итоговую проверку прошло свыше тысячи воинов-танкистов гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.