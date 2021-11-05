Стрельба с фланга и на ходу: кадры контрольных стрельб танкистов ЗВО под Воронежем

Экипажи танков Т-72БА Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа завершили стрельбы в Воронежской области в рамках контрольной проверки за 2021 учебный год. Об этом сообщили в Минобороны России.

Танкисты выполнили тактико-огневые упражнения стрельб в сложной тактической обстановке. Дальность ведения огня из 125-мм танковой пушки была увеличена на 200 метров, до 2200 метров. Время же показа мишеней, имитирующих тактические действия противника по укрытию в складках рельефа местности, сократили.