Стрельба с фланга и на ходу: кадры контрольных стрельб танкистов ЗВО под Воронежем
Танкисты выполнили тактико-огневые упражнения стрельб в сложной тактической обстановке.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Экипажи танков Т-72БА Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа завершили стрельбы в Воронежской области в рамках контрольной проверки за 2021 учебный год. Об этом сообщили в Минобороны России.
Танкисты выполнили тактико-огневые упражнения стрельб в сложной тактической обстановке. Дальность ведения огня из 125-мм танковой пушки была увеличена на 200 метров, до 2200 метров. Время же показа мишеней, имитирующих тактические действия противника по укрытию в складках рельефа местности, сократили.