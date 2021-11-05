Полиция Москвы проверит инцидент с участковым, который ударил женщину удостоверением

Полиция Москвы проведет проверку после инцидента с участием представителя правоохранительных органов, который, предположительно, ударил женщину своим удостоверением. Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД по Москве.

По данным СМИ, полицейский пришел в квартиру женщины на улице Космонавтов в Москве, что провести поиск военнообязанных родственников ее супруга. Однако в ходе мероприятия произошел конфликт. По словам женщины, полицейский ударил ее удостоверением по лицу.

«30 октября участковый уполномоченный полиции ОМВД по району Алексеевский прибыл в квартиру дома на улице Космонавтов для установления местонахождения военнообязанного гражданина. В ходе проверки между полицейским и жительницей квартиры произошел конфликт, после чего женщина обращалась в медучреждение», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также в сообщении отмечается, что женщина сообщила о противоправных действиях полицейского. Тот, в свою очередь, заявил о неадекватных действиях женщины в свой адрес. Обстоятельства инцидента будут проверены сотрудниками полиции.