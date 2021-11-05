Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Полиция Москвы проверит инцидент с участковым, который ударил женщину удостоверением

Иван Линдеманн
20:02 05.11.2021
Полицейский пришел в квартиру женщины на улице Космонавтов в Москве, что провести поиск военнообязанных родственников ее супруга. Однако в ходе мероприятия произошел конфликт.
Полиция Москвы проверит инцидент с участковым, который ударил женщину удостоверением
© Фото: Владимир Астапкович РИА Новости
Читайте нас на:

Полиция Москвы проведет проверку после инцидента с участием представителя правоохранительных органов, который, предположительно, ударил женщину своим удостоверением. Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД по Москве.

По данным СМИ, полицейский пришел в квартиру женщины на улице Космонавтов в Москве, что провести поиск военнообязанных родственников ее супруга. Однако в ходе мероприятия произошел конфликт. По словам женщины, полицейский ударил ее удостоверением по лицу.

«30 октября  участковый  уполномоченный полиции ОМВД по району Алексеевский прибыл в квартиру дома на улице Космонавтов для установления местонахождения военнообязанного гражданина. В ходе проверки между полицейским и жительницей квартиры произошел конфликт, после чего женщина обращалась в медучреждение», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также в сообщении отмечается, что женщина сообщила о противоправных действиях полицейского. Тот, в свою очередь, заявил о неадекватных действиях женщины в свой адрес. Обстоятельства инцидента будут проверены сотрудниками полиции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.