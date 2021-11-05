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В МЧС уточнили информацию о пожаре в шахте в Кемеровской области

Анна Касаткина
16:06 05.11.2021
Горных рабочих эвакуировали с места происшествия, пострадавших нет.
В МЧС уточнили информацию о пожаре в шахте в Кемеровской области
© Фото: Philip Poupin, ZUMAPRESS, globallookpress
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Горных рабочих с шахты «Таштагольская» в Кузбассе, где произошел пожар, эвакуируют, пострадавших и погибших в результате происшествия нет. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе МЧС по Кемеровской области.

«В горных выработках шахты находятся 229 горных рабочих, на аварийном участке находилось шесть человек, люди выводятся, пострадавших нет. На месте работают отделения горных спасателей», - сообщила представитель пресс-службы Татьяна Зазирная.

По данным ТАСС, на поверхность вывели свыше 200 человек.

Пожаре на горизонте минус 350 м в шахте «Таштагольская» в Таштагольском районе произошел вечером в пятницу, 5 ноября. Предварительной причиной названо нарушение технологического процесса.

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