В МЧС уточнили информацию о пожаре в шахте в Кемеровской области

Горных рабочих с шахты «Таштагольская» в Кузбассе, где произошел пожар, эвакуируют, пострадавших и погибших в результате происшествия нет. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе МЧС по Кемеровской области.

«В горных выработках шахты находятся 229 горных рабочих, на аварийном участке находилось шесть человек, люди выводятся, пострадавших нет. На месте работают отделения горных спасателей», - сообщила представитель пресс-службы Татьяна Зазирная.

По данным ТАСС, на поверхность вывели свыше 200 человек.

Пожаре на горизонте минус 350 м в шахте «Таштагольская» в Таштагольском районе произошел вечером в пятницу, 5 ноября. Предварительной причиной названо нарушение технологического процесса.