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Штурм в честь Дня военного разведчика: кадры учений бойцов ВДВ под Псковом

Виктория Ивашечкина
06:00 05.11.2021
Штурм военнослужащие проводили в составе боевых двоек с прикрытием тыла.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Псковской области в преддверии Дня военного разведчика на полигоне Завеличье личный состав разведывательного батальона Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения провел занятие по штурму здания боевыми двойками с поддержкой снайперских пар.

Специальная ударно-тактическая группа штурмовала здание, уничтожила условного противника и освободила заложников с применением различных средств имитации.

Штурм военнослужащие проводили в составе боевых двоек с прикрытием тыла. Группу внутри здания прикрывала снайперская пара по периметру здания.

Военнослужащие вели огонь из автоматов 5,45-мм автоматов АК-74М и пистолетов Ярыгина (ПЯ) из-за углов комнат как с места, так и в движении. Также участники штурма осуществляли стрельбу навскидку, последовательно поражая семь целей и действуя, как единый механизм.

Все поставленные задачи по освобождению заложников и ликвидации условного террориста были выполнены.

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