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СМИ: российских дипломат найден мертвым рядом с посольством РФ в Берлине

Роман Захаров
14:23 05.11.2021
По утверждению издания Spiegel, инцидент произошел еще в октябре.
СМИ: российских дипломат найден мертвым рядом с посольством РФ в Берлине
© Фото: Посольство_России_в_Германии, Wikimedia
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Российский дипломат найден мертвым на тротуаре перед зданием посольства РФ в Берлине. Об этом сообщает Spiegel, не называя источник информации.

По данным издания, безжизненное тело было найдено еще 19 октября примерно в 7:20 утра.

«По всей видимости, мужчина упал с верхнего этажа здания посольства на Беренштрассе в районе Митте в Берлине. Согласно официальному списку дипломатов, 35-летний мужчина был аккредитован вторым секретарем посольства в Берлине с лета 2019 года», - утверждается в  материале. Других подробностей происшествия не приводится.

Как, в свою очередь, пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя МИД ФРГ, немецкое дипломатическое ведомство в курсе гибели сотрудника посольства России в Берлине, но не комментирует детали из соображений защиты личных данных.

Российское посольство в Германии не стало комментировать данное событие по этическим причинам.

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