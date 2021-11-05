СМИ: российских дипломат найден мертвым рядом с посольством РФ в Берлине

Российский дипломат найден мертвым на тротуаре перед зданием посольства РФ в Берлине. Об этом сообщает Spiegel, не называя источник информации.

По данным издания, безжизненное тело было найдено еще 19 октября примерно в 7:20 утра.

«По всей видимости, мужчина упал с верхнего этажа здания посольства на Беренштрассе в районе Митте в Берлине. Согласно официальному списку дипломатов, 35-летний мужчина был аккредитован вторым секретарем посольства в Берлине с лета 2019 года», - утверждается в материале. Других подробностей происшествия не приводится.

Как, в свою очередь, пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя МИД ФРГ, немецкое дипломатическое ведомство в курсе гибели сотрудника посольства России в Берлине, но не комментирует детали из соображений защиты личных данных.

Российское посольство в Германии не стало комментировать данное событие по этическим причинам.