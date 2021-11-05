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Умершего в прошлом году Кирка Дугласа обвинили в изнасиловании

Анна Назайкина
10:20 05.11.2021
Драматический эпизод произошел в 1955 году во время съемок картины «Искатель», заявила 75-летняя Лана Вуд.
Умершего в прошлом году Кирка Дугласа обвинили в изнасиловании
© Фото: Кирк Дуглас Yui Mok, ZUMAPRESS, globallookpress
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Сестра актрисы Натали Вуд Лана в своей книге обвинила актера Кирка Дугласа в ее изнасиловании. Об этом сообщает Associated Press. Следует отметить, что мужчины не стало в прошлом году, а Натали Вуд погибла еще в 1981 году.

По словам 75-летней Ланы, этот драматический эпизод в жизни ее сестры произошел в 1955 году во время съемок картины «Искатель». Тогда молодой актрисе было 18 лет, самому же Кирку Дугласу, который на тот момент уже был известен во всем мире, было 39.

Роковую встречу организовала мать Натали, утверждает Лана. Женщина была убеждена, одобрения со стороны голливудской знаменитости будет достаточно для того, чтобы успешную карьеру для ее дочери.

«Я помню, что Натали выглядела особенно красивой, когда мы с мамой высадили ее той ночью из авто», – приводит ее слова агенство.

По ее словам, Натали никогда не обсуждала с ней события той ночи, но спустя годы Натали Вуд рассказала сестре, что мужчина якобы «причинил ей боль».

Напомним, что Натали Вуд, урожденная Наталья Захаренко, начала актерскую карьеру в четыре года. Роль в фильме «Бунтарь без причины» в 1955 году принесла ей первую номинацию на «Оскар».

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