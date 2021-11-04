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Природный пожар в тундре Магаданской области удалось локализовать

Елизавета Потейчук
09:58 04.11.2021
К тушению возгорания привлекли более 50 человек и десять единиц техники, а также беспилотная авиация.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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В Магаданской области в районе населенного пункта Радужный произошел пожар, к тушению которого было привлечено более 50 человек, а также высокопроходимая техника. По данным МЧС, пожар удалось локализовать.

На данный момент угрозы населенным пунктам нет, а также предельно-допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена. Для контроля за ситуацией и предотвращения возможного распространения возгорания привлечены силы МЧС России, Авиалесоохраны и Пожарно-спасательного центра Магаданской области. Более того, в целях мониторинга ЧС используется беспилотная авиация Главного управления МЧС России по Магаданской области.

Ранее Песков ответил на слова Байдена о пожарах в тундре в России. Представитель Кремля заявил, что такие природные явления - это последствия изменения климата, с которыми сталкивается весь мир.

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