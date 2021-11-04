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Военнослужащие ЗВО поздравили с днем рождения ветерана ВОВ в Воронежской области

Елизавета Потейчук
09:31 04.11.2021
Ветерану, служившему во времена ВОВ командиром танка, исполнилось 97 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Офицеры общевойсковой армии Западного военного округа и военнослужащие танкового полка Висленской мотострелковой дивизии поздравили с днем рождения ветерана Великой отечественной войны Николая Борисова.

Участнику парада Победы 7 ноября в 1945 году исполнилось 97 лет. Воины-Висленцы прошли торжественным маршем в современной форме танковых войск, а также у дома ветерана в честь праздника выступил военный оркестр.

Военнослужащие вручили Николаю Борисову цветы, новый коллекционный шлемофон и ценные подарки. С ноября 1943 года и до окончания Великой Отечественной войны Николай Борисов служил командиром танка, в боях он был дважды ранен.

В рядах Вооруженных Сил он продолжал службу еще 40 лет. Николай Борисов награжден орденами Отечественной войны первой и второй степеней, Красной Звезды, а также «За службу Родине» третьей степени и двумя медалями.

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