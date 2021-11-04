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Обнаружение «шпиона» и стрельба из бесшумного оружия: кадры учений разведки в Нижегородской области

Олег Лавров
08:44 04.11.2021
В рамках маневров разведчики совершили марш-бросок по пересеченной местности на бронеавтомобилях «Тигр», «Рысь», «Тайфун-К».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Уникальную спецоперацию провели нижегородские  разведчики в преддверии своего профессионального праздника. На учениях на полигоне Сормово под Нижним Новгородом им предстояло выследить «шпиона» и захватить особо важную информацию в тылу условного противника. Для этого они устроили засаду на пути движения и заминировали все пути отхода.

К месту захвата колонны разведчики совершили марш-бросок по пересеченной местности на бронеавтомобилях «Тигр», «Рысь», «Тайфун-К». Все действия были отработаны до миллисекунд и у «диверсантов» не осталось ни единого шанса.

После поисковых действий, разведчики Западного военного округа преодолели еще 500 метровую психологическую полосу. Она буквально напичкана различными преградами, препятствиями и заграждениями, которые чаще всего могут встретиться военным уже в реальной боевой обстановке. Также на стрелковом полигоне они поразили цели из специального бесшумного оружия 9-миллиметровых винтовок АС «Вал» и «Винторез».

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